Букмекеры предсказывали, что Шарапова завершит карьеру в 2020 году
Сегодня Мария Шарапова объявила о завершении карьеры. 32-летняя тенисистка сделала заявление в эксклюзивном эссе для Vanity Fair и Vogue.
На протяжении 2019 года букмекеры предсказывали Шараповой скорое завершение карьеры. Так, после пропуска «Ролан Гаррос»—2019 вероятность окончания выступлений россиянкой оценивалась коэффициентом 4.00. После того, как на US Open-2019 Шарапова проиграла Софье Кенин за 59 минут, букмекеры предлагали коэффициент 5.50 на завершение карьеры 32-летней теннисисткой.
Сейчас букмекеры предлагают сделать ставку на вероятный переезд Марии Шараповой в Россию после завершения карьеры.
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