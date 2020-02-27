«Манчестер Юнайтед» — «Брюгге»: ставка Дениса Казанского на игру Лиги Европы

Комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Брюгге».



Ставка: «Манчестер Юнайтед» забьет минимум 2 мяча во 2-м тайме за 3.35.



«Давайте поговорим о матче, который пройдёт на «Олд Траффорд» после ничейного результата 1:1, который устраивает и тех, и других. С той точки зрения, что «Манчестер Юнайтед» в гостях забил, а «Брюгге» у себя дома не проиграл. Учитывая контратакующую игру команды из Бельгии, которая может рассчитывать на благоприятный результат, этот матч может быть очень острым.



Для «Юнайтед» сейчас каждая игра важна. Матч с «Эвертоном» в АПЛ, когда четвёрка совсем близка, сами понимаете, какую имеет ценность. Здесь надо проходить дальше. Если мы вспомним первый матч, то там всё изменил Бруну Фернандеш. Сейчас именно он определяющая фигура в «МЮ». Думаю, как и в первой игре, он появится после перерыва. Потому что это Бруну Фернандеш и его надо беречь, аккуратно подпускать к игре. В любом случае он появится.



У «Брюгге» отлично поставлена контратакующая игра. Если вспомните матч против «Реала», то чего там говорить, поэтому «МЮ» будет тяжело. Команда, которая регулярно пропускает на своем поле, попадет под жесткий прессинг от «Брюгге», которому нечего терять после ничейного результата.



«Брюгге», который забивал на «Сантьяго Бернабеу», может забить и на «Олд Траффорд», поэтому «Манчестер Юнайтед» придётся искать усиление. Мне кажется, что все основные события будут после перерыва.



Тотал «МЮ» больше 1,5 мяча во втором тайме. Там надо будет забивать. «Брюгге» будет держаться, а во втором тайме выйдет Фернандеш, и всё начнется. Тотал больше 1,5 мяча на «МЮ», мне кажется, зайдёт очень легко именно в тайме втором», — сказал Казанский.



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