«Манчестер Юнайтед» — «Брюгге»: когда игра, на каком канале смотреть, какой прогноз

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы 27 февраля английский «Манчестер Юнайтед» примет бельгийский «Брюгге». Начало игры — 23:00 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ».



Прогноз «Чемпионата»: Антони Марсьяль забьёт за коэффициент 2.00.



В первом поединке 1/16 ЛЕ в Бельгии «Брюгге» и «Манчестер Юнайтед» скатали ничью (1:1). Из-за ливня матч проходил в непростых условиях. «Красные дьяволы» вышли на поле полурезервным составом, позволяли сопернику контролировать мяч и проводить свои атаки, чем хозяева и пользовались.



Уже на 15-й минуте отличился Эммануэль Дэннис. Помогла ему в этом ошибка Серхио Ромеро, который подменял Давида де Хеа. Аргентинец зачем-то вышел далеко из ворот в ситуации, совершенно не требующей того, и молодой нигерийский нападающий просто-напросто перекинул через голкипера мяч.



Однако на 36-й минуте на табло снова загорелись одинаковые цифры. Счёт сравнял Антони Марсьяль, подкараулив ошибку защитников бельгийской команды после ввода мяча из аута. Благодаря голу француза в Бельгии манкунианцы будут чувствовать себя спокойнее в предстоящей игре.



«МЮ» справедливо идет фаворитом в букмекерской линии. Подопечные Сульшера набрали неплохой темп, не проиграв ни одной игры за целый месяц. Да и фактор родных стен никто не отменял: в чемпионате дома лучше манкунианцев играют только представители топ-3 АПЛ.



На этот раз норвежский тренер «красных дьяволов», скорее всего, выставит более сбалансированный состав. Место в воротах займет де Хеа, не пропускающий вот уже три матча кряду. С первых минут ожидаем выхода новичка Бруну Фернандеша, который оживил атаку манкунианцев. Также вполне вероятно появление Скотта Мактоминая, выздоровевшего после травмы.



«Манчестер Юнайтед» всё ещё не хватает в нападении Маркуса Рашфорда, однако Марсьяль своё дело знает. Француз сейчас в хорошей форме: в последних трёх матчах забил три мяча. В предстоящем матче с клубом из Бельгии у нападающего наверняка будет шанс отличиться, и он его не упустит. Проверим гол Антони Марсьяля за хороший коэффициент 2.00.



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«Манчестер Юнайтед» — «Брюгге». Прогноз: Марсьяль порадует Сульшера в плей-офф Лиги Европы В последних трёх матчах за «МЮ» француз отличился трижды.