Букмекеры: «Манчестер Сити» — фаворит Лиги чемпионов после первых матчей 1/8 финала

Вчера завершились первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. По их итогам букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира. Фаворит — английский «Манчестер Сити».



Поставить на победу команды Пепа Гвардиолы в Лиге чемпионов можно с коэффициентом 3.60. Это примерно 25% вероятности. В первом матче 1/8 финала англичане переиграли на выезде «Реал» (коэффициент 35.00, 2.6%) со счётом 2:1.



Сделать ставку на победу «Баварии» можно за 5.00 (17%). Баварцы в первом матче разгромили на выезде «Челси» (250.00, 0.4%) со счетом 3:0 и могут чувствовать себя уверенно перед ответной встречей.



Шансы «Ливерпуля» аналитики оценили коэффициентом 7.00 (12%). Команда Юргена Клоппа уступила «Атлетико» (25.00, 3%), но всё равно находится в числе главных фаворитов турнира.



Поставить на триумф «Барселоны» можно за 7.50 (11%). Каталонцы в первом матче 1/8 финала сыграли на выезде вничью 1:1 с «Наполи» (75.00, 1.2%).



Вероятность успеха «ПСЖ», по оценке экспертов, составляет 8% и выражается коэффициентом 10.00. Парижане в первом матче плей-офф проиграли со счётом 1:2 дортмундской «Боруссии» (25.00, 3%).



Сделать ставку на победу в Лиге чемпионов «Ювентуса» можно с коэффициентом 12.00 (7%). Туринцы в гостях уступили с минимальным счётом «Лиону» (100.00, 0.9%).



Шансы «РБ Лейпцига» букмекеры оценили коэффициентом 20.00 (4%). Подопечные Юлиана Нагельсманна сделали весомую заявку на проход в четвертьфинал, обыграв на выезде со счётом 1:0 «Тоттенхэм» Жозе Моуринью (50.00, 1.9%).



На «Аталанту» можно поставить за 35.00 (2.6%). Парни из Бергамо в первом матче разгромили «Валенсию» (250.00, 0.4%) со счётом 4:1.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.