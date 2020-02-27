«Башакшехир» — «Спортинг»: прогноз Эльвина Керимова на встречу 1/16 финала Лиги Европы

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на 2-й матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Башакшехир» — «Спортинг».



Ставка: «Башакшехир» не проиграет и обе забьют за 2.11.



«В Португалии «Спортинг» победил 3:1, хотя должен был громить соперника. Силаш был доволен игрой своей команды, но не счётом на табло, который оставляет шансы стамбульцам на проход в 1/8 финала.



«Башакшехир» провёл худший матч сезона в прошлый четверг. Быстрый пропущенный мяч надломил турок, и в игру они так и не вернулись. Если бы не фол Нету на Демба Ба в штрафной площади и не реализованный Вишчей пенальти, разница в счёте была бы более крупной.



В выходные «Спортинг» без проблем обыграл дома «Боавишту» — 2:0. Первый гол в чемпионате забил Шпорар, но героем встречи стал Плата, отличившийся забитым мячом и результативной передачей. Лиссабонцы спокойно победили, играя без Коатеса, Акуньи и Боласи.



«Башакшехир» играл в понедельник против «Ризеспора» в гостях и победил благодаря голу Шкртела на 91-й минуте. Победа по счёту тяжёлая, но по игре стамбульцы должны были забить на 3-4 мяча больше. Преимущество у гостей было заметным.



В Турции «Башакшехир» постарается взять реванш и будет вынужден раскрываться. Игра должна получиться яркой, ведь «Спортинг» найдёт чем ответить. Мой прогноз — 1Х и обе забьют за 2.11», — сказал Керимов.



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