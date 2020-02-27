ЛАСК — АЗ: прогноз Константина Генича на встречу Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч ЛАСК — АЗ в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют за 1.75.



«Возьму игру, которая, возможно, не является самой притягательной, но мне её предстоит комментировать. ЛАСК, удивляющий в нынешнем сезоне и обходящий в турнирной таблице «Зальцбург», сыграет с АЗ. Совсем недавно на выезде ЛАСК обыграл «Ред Булл Зальцбург» 3:2. В первом матче ЛАСК не проиграл АЗ, пропустив только в концовке. Была ничья.



Хорошие шансы сейчас и у тех, и у других. АЗ понимает, что ему нужно отыгрывать мяч, пропущенный дома, полезет вперёд. ЛАСК — команда, которая забивает сама и даёт забивать другим. Посмотрите её матчи — вы всё поймете.



Здесь вариант «обе забьют» напрашивается. И те, и другие играющие, создающие, забивающие. За 1,75 «обе забьют» интересный вариант», — сказал Генич.



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