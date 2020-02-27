«Эспаньол» – «Вулверхэмптон»: прогноз Ильи Казакова на матч плей-офф Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Эспаньол» – «Вулверхэмптон».
Ставка: обе забьют за 1.95.
«С одной стороны, «Эспаньол» плох. Команда должна думать исключительно о борьбе за выживание в Примере, где она находится на последнем месте. Лига Европы – турнир, где она никаких дивидендов, кроме усталости и небольших призовых, не получит. С другой стороны, у команды есть самолюбие и игра на своём поле.
Поэтому я думаю, что в этом матче надо играть две линии. Первая – обе команды забьют. «Эспаньол» отличается дома регулярно. Забивает и «Барселоне», и командам ниже уровня. Вторая линия – «Вулверхэмптон» не проиграет, потому что «волки» себя комфортно чувствуют в Лиге Европы. Да и вообще в этом сезоне они молодцы», — сказал Казаков.
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