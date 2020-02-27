«Арсенал» — «Олимпиакос»: прогноз Дениса Казанского на матч плей-офф ЛЕ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на ответный матч «Арсенал» — «Олимпиакос» в рамках Лиги Европы.
Ставка: гол Пепе за 3.15.
«Первая встреча была очень грустной. Ничего интересного. Только в концовке матча что-то началось и забил «Арсенал», но всё это было связано с изменениями, которые произвёл Артета, усилив атакующий потенциал команды.
Думаю, что в этой встрече всё надо решать гораздо быстрее. И «Арсенал», который забивает 2 и более мячей в 7 из 8 домашних матчей в ЛЕ, думаю, что и в этой встрече сыграет достаточно результативно. Можно принять во внимание, что и сухих матчей у «канониров» не так много набирается, но я бы всё же играл от атаки.
Николя Пепе находится, как я считаю, в очень неплохой форме. Он недавно забил «Ньюкаслу», поучаствовал в победе над «Эвертоном». В ЛЕ он забивал только в одном домашнем матче, думаю, пришло его время — ставлю на его гол», — сказал Казанский.
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