«Арсенал» — «Олимпиакос»: прогноз Дениса Казанского на матч плей-офф ЛЕ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на ответный матч «Арсенал» — «Олимпиакос» в рамках Лиги Европы.



Ставка: гол Пепе за 3.15.



«Первая встреча была очень грустной. Ничего интересного. Только в концовке матча что-то началось и забил «Арсенал», но всё это было связано с изменениями, которые произвёл Артета, усилив атакующий потенциал команды.



Думаю, что в этой встрече всё надо решать гораздо быстрее. И «Арсенал», который забивает 2 и более мячей в 7 из 8 домашних матчей в ЛЕ, думаю, что и в этой встрече сыграет достаточно результативно. Можно принять во внимание, что и сухих матчей у «канониров» не так много набирается, но я бы всё же играл от атаки.



Николя Пепе находится, как я считаю, в очень неплохой форме. Он недавно забил «Ньюкаслу», поучаствовал в победе над «Эвертоном». В ЛЕ он забивал только в одном домашнем матче, думаю, пришло его время — ставлю на его гол», — сказал Казанский.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Арсенал» — «Олимпиакос». Прогноз: греки раскроются и получат полную авоську «Олимпиакосу» уже нечего терять, поэтому гости пойдут ва-банк. Обамеянг и компания используют пространство.