«Севилья» — ЧФР: прогноз Константина Генича на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — ЧФР в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.



Ставка: «Севилья» выиграет и не пропустит за 1.82.



«Вничью завершила «Севилья» матч в Румынии с ЧФР (1:1): Эн Несири забил в концовке. Теперь ответный матч на «Рамон Санчес Писхуан». Казалось, что «Севилья» в небольшом кризисе пребывает, но последний тур чемпионата Испании, в котором состоялась крупная победа 3:0 в гостях над «Хетафе», говорит обратное. Вопрос только в правильной подготовке к матчу, разборе соперника и реализации своих шансов. С «Хетафе» всё удалось.



Думаю, и с ЧФР должен севильский клуб разбираться. Дома «Севилья» играет весьма неплохо, пусть и не обыгрывает «Алавес» или «Эспаньол». Но по игре вопросов было немного, подводила реализация. КПД был очень низким в атаке.



«Севилья» сделает максимум для того, чтобы не поставить себя в затруднительное положение, чтобы не пришлось там считать какие-то голы. Ей просто надо выиграть. «Севилья» постарается не допустить нервотрепки, строго сыграет в обороне, а в атаке есть кому забить один-два мяча.



Основной прогноз — «Севилья» выиграет и не пропустит». Лопетеги нужно подкорректировать оборону, что-то «Севилья» взялась дома пропускать.



Ну и можно рассмотреть вариант мультисчёта — 1:0, 2:0, 3:0. Да, забивал ЧФР «Селтику», и в гостях тоже, но в Севилье, думаю, забить не сможет», — сказал Генич.



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