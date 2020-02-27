«Манчестер Юнайтед» – «Брюгге»: прогноз Ильи Казакова на игру 1/16 финала ЛЕ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на второй матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Манчестер Юнайтед» – «Брюгге».
Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.45.
«Первый матч запомнился чудовищной ошибкой вратаря «Манчестер Юнайтед» Ромеро. Вторая игра, на «Олд Траффорд», должна получиться более футбольной, более целостной. «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне не играет в Лиге чемпионов. Поэтому в Лиге Европы мотивация у «красных дьяволов» будет увеличиваться по мере того, как турнир будет близиться к финалу.
Я уверен, в этом матче случится два события. Первое – «Юнайтед» победит. Второе – игра получится низовой. На счёт делать прогноз я бы не рискнул, но вполне вероятно, что в этой ситуации «Брюгге» не забьёт. Можно взять её как третий вариант.
«Брюгге» – команда, которая играет в своё удовольствие. Но такой стадион, как «Олд Траффорд», оказывает давление на соперников «Юнайтед», неготовых похвастать опытом и устойчивостью либо статусом. Предположу, что в первом тайме «Брюгге» будет играть не только против «Юнайтед», но и против трибун», — сказал Казаков.
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