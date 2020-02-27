«Аякс» — «Хетафе»: прогноз Жорди Гратакоса на встречу 1/16 финала Лиги Европы

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Аякс» — «Хетафе».



Ставка: победа «Аякса» за 1.90.



«Результат первого матча противостояния «Аякс» — «Хетафе» для меня оказался сюрпризом, потому что испанский клуб выиграл со счётом 2:0. Ещё в прошлом сезоне у «Аякса» был шанс выиграть Лигу чемпионов. В этом году в групповой стадии были шансы пройти дальше, но не удалось. В первой игре Лиги Европы также ничего не получилось.



«Аякс» играет в очень красивый футбол. Но кроме де Йонга и де Лигта, двух ключевых игроков, не нашлось никого, кто бы мог бы так вести команду вперёд.



В свою очередь «Хетафе» показывает очень хорошую концентрацию на поле, взаимодействие. Каждый игрок отлично знает, что нужно делать на поле. Наставник «Хетафе» проводит очень интенсивные тренировки, концентрируя всё внимание на моментах на поле. У «Хетафе» хороший подбор игроков, но нет суперзвёзд.



Матч будет интересным. Команды показывают совсем разные стили игры. «Аякс» будет владеть инициативой, а «Хетафе» закроется в обороне и будет ждать момента для контратак. Болельщикам должна понравиться эта игра.



Думаю, что «Аякс» победит, а «Хетафе» не сможет забить», — сказал Гратакос.



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