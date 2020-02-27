«Витязь» — «Локомотив»: прогноз Дениса Казанского на матч КХЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Витязь» — «Локомотив».
Ставка: ТМ 5 за 1.78.
«Концовка регулярного сезона КХЛ. Кое-какие вопросы остаются. Для «Локомотива» точно нет, тут все понятно, а вот для «Витязя» — пока да. С другой стороны, либо 7-е, либо 8-е место — либо ЦСКА, либо СКА. Но это последний матч регулярного сезона, перед своими болельщиками, в общем, мотивационная часть присутствует.
У «Витязя» пять поражений подряд, и это тоже мотивация, у «Локомотива» — три победы, и это тоже кураж. Если мы посмотрим на последние очные матчи, то в двух «Локо» забросил пять шайб. «Витязь» ожидаемо проиграл, но все же одну игру взял.
Мне кажется, что получится результат для подмосковных хоккеистов. Просто им очень надо, а «Локомотив» может сыграть так, как сам себе позволит. Исходя из этого, я бы сыграл низ, то есть меньше 5 шайб. Из пяти игр только раз был низ. Вот пришло время и для второго случая.
«Витязь» через верх победить не может. «Локомотив» через верх проиграть не может. Если «Витязь» и возьмет какие-то очки, то благодаря очень надежной игре в обороне и тем моментам, которые «Локо» допустит, поэтому я жду низ в этой встрече», — сказал Казанский.
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