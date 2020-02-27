«Севилья» – «ЧФР Клуж»: прогноз Жорди Гратакоса на ответный матч 1/16 финала ЛЕ

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Севилья» – «ЧФР Клуж».



Ставка: победа «Севильи» минимум в 2 мяча за 2.00.



«Для «Севильи» Лига Европы является знаковым турниром. За последние десять лет они несколько раз её выигрывали, в том числе с Унаи Эмери. Не стоит забывать, что победа в ЛЕ даёт прямой выход в групповую стадию Лиги чемпионов на будущий год.



«Клуж» на родине графа Дракулы сумел вырвать ничью, но в Испании будет совсем другой матч. Севильцы дома всегда играют хорошо, болельщики гонят вперёд и сильно тем самым давят на соперника.



«Севилья», возможно, сделает приоритет в сторону Лиги Европы, они знают этот турнир, много раз его выигрывали, в этом есть определённая логика. Испанцы круче составом, плюс они играют дома. Полное преимущество на их стороне», — сказал Гратакос.



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