«Эспаньол» — «Вулверхэмптон»: ставка Дениса Казанского на игру Лиги Европы

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на ответный матч «Эспаньол» — «Вулверхэмптон» в рамках Лиги Европы.



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.58.



«Всё решено уже было в первой встрече благодаря хет-трику Жоты. Важно иметь в виду, что в выходные «Вулверхэмптону» играть с «Тоттенхэмом». Команды в турнирной таблице разделяет всего один балл. А там и до места в Лиге Европы на следующий сезон рукой подать, у «МанЮнайтед» 41 очко. Битва ожидается очень серьёзная.



А с учётом того, что в первой встрече всё решилось, гости могут выставить в этой встрече не самый оптимальный состав. «Эспаньол» играет отвратительно, не очень результативно, часто встречается вариант «обе забьют». И можно было бы здесь ожидать подобного исхода. «Вулверхэмптон» в гостях играет очень неплохо, у них очень неплохой отрезок. «Гости не проиграют» — как вариант для ставки. Но выберу всё же вариант «низ в этой встрече». «Эспаньол» редко забивает, а гостям особо и не нужно», — сказал Казанский.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.