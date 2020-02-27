«Эспаньол» – «Вулверхэмптон»: прогноз Жорди Гратакоса на игру плей-офф Лиги Европы

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Эспаньол» – «Вулверхэмптон».



Ставка: ничья за 3.15.



«Вулверхэмптон» практически гарантировал себе проход дальше. Первый матч закончился со счётом 4:0 в пользу англичан.



«Эспаньол» полностью сконцентрирован на Ла Лиге, ведь они идут на последнем месте. Очень важно не вылететь, Сегунда может сильно ударить по бюджету, настроению и имиджу. Конечно, боссам клуба этого бы не хотелось.



Обе команды, скорее всего, предпочтут выпустить резервистов. Сложно найти мотивацию на эту игру, поэтому не стоит ожидать яркого и красивого футбола. Думаю, эта встреча будет носить характер товарищеской, где тренеры попробуют поэкспериментировать с составом», — сказал Гратакос.



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