Ведущий «Матч ТВ» удалил пост с рекламой сомнительных инвестиций в ставки на спорт

Ведущий канала «Матч ТВ» Тимур Скляров (настоящая фамилия Ханбиков) удалил из своего аккаунта в «Инстаграме» публикацию с рекламой фонда Gafarov and Partners Fund (gap-fin), который, как ранее сообщил «Чемпионат», занимается сомнительными инвестициями в ставки на спорт. На фото в публикации экс-футболисты Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Андрей Тихонов, Владимир Быстров, Руслан Нигматуллин и экс-пилот Формулы 1 Виталий Петров.
Ханбиков удалил публикацию следующего содержания:
«Познакомил коллег с телевидения, наших экспертов, с крепкими парнями в #набережныечелны.
Друзья, свершилось, к фонду @gafarovandpartners присоединились те, на кого мы равнялись, смотрели, радовались победам и огорчались поражениям в разные годы.
Кто прославлял нашу страну на международной арене: забивая мячи, обгоняя на трассе, ловя не берущиеся удары…… Мощь команда: Аршавин @andrey.arshavin10 Петров @vitaypetrov Быстров @bystrik34 Мостовой @aleksandr_mostovoi_10 Тихонов @andreitikhonov11 Нигматуллин @ruslan_nigmatullin.
Для города #набережныечелны это мегасобытие, которое однозначно войдёт в историю. Дальше больше. Доверяйте профессионалам моим друзьям @ericgafarov @sukhopluev, мы с вами горы свернём, пацаны!!!».
Ханбиков на момент публикации не дал комментариев «Чемпионату».
Фонд соответствует некоторым признакам «финансовых пирамид», которые перечислены на официальном сайте ЦБ РФ:
- заявленная прибыльность сильно превышает рыночный уровень: при вложении от 100 тыс. рублей на 2 года — 205%, от 1 млн — 402%;
- на ресурсах фонда нет информации о его финансовом положении и нет понимания, имеет ли организация собственные активы;
- нет лицензии ФСФР России или Банка России на привлечение денег;
- нет гарантии, что прибыль участникам выплачивают из дохода от ставок на спорт, а не из денег от других участников.
Кроме того, гарантировать прибыльность ставок на спорт невозможно. При этом Gafarov and Partners Fund не позволяет проверить то, соответствует ли реальности заявленная средняя доходность инвестиций.
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