Ведущий «Матч ТВ» удалил пост с рекламой сомнительных инвестиций в ставки на спорт

Ведущий канала «Матч ТВ» Тимур Скляров (настоящая фамилия Ханбиков) удалил из своего аккаунта в «Инстаграме» публикацию с рекламой фонда Gafarov and Partners Fund (gap-fin), который, как ранее сообщил «Чемпионат», занимается сомнительными инвестициями в ставки на спорт. На фото в публикации экс-футболисты Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Андрей Тихонов, Владимир Быстров, Руслан Нигматуллин и экс-пилот Формулы 1 Виталий Петров.

Ханбиков удалил публикацию следующего содержания:

«Познакомил коллег с телевидения, наших экспертов, с крепкими парнями в #набережныечелны.

Друзья, свершилось, к фонду @gafarovandpartners присоединились те, на кого мы равнялись, смотрели, радовались победам и огорчались поражениям в разные годы.

Кто прославлял нашу страну на международной арене: забивая мячи, обгоняя на трассе, ловя не берущиеся удары…… Мощь команда: Аршавин @andrey.arshavin10 Петров @vitaypetrov Быстров @bystrik34 Мостовой @aleksandr_mostovoi_10 Тихонов @andreitikhonov11 Нигматуллин @ruslan_nigmatullin.

Для города #набережныечелны это мегасобытие, которое однозначно войдёт в историю. Дальше больше. Доверяйте профессионалам моим друзьям @ericgafarov @sukhopluev, мы с вами горы свернём, пацаны!!!».

Ханбиков на момент публикации не дал комментариев «Чемпионату».

Фонд соответствует некоторым признакам «финансовых пирамид», которые перечислены на официальном сайте ЦБ РФ:

заявленная прибыльность сильно превышает рыночный уровень: при вложении от 100 тыс. рублей на 2 года — 205%, от 1 млн — 402%;

на ресурсах фонда нет информации о его финансовом положении и нет понимания, имеет ли организация собственные активы;

нет лицензии ФСФР России или Банка России на привлечение денег;

нет гарантии, что прибыль участникам выплачивают из дохода от ставок на спорт, а не из денег от других участников.

Кроме того, гарантировать прибыльность ставок на спорт невозможно. При этом Gafarov and Partners Fund не позволяет проверить то, соответствует ли реальности заявленная средняя доходность инвестиций.