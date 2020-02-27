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Ведущий «Матч ТВ» удалил пост с рекламой сомнительных инвестиций в ставки на спорт

Ведущий «Матч ТВ» удалил пост с рекламой сомнительных инвестиций в ставки на спорт
Ставки / Прогнозы 0

Ведущий канала «Матч ТВ» Тимур Скляров (настоящая фамилия Ханбиков) удалил из своего аккаунта в «Инстаграме» публикацию с рекламой фонда Gafarov and Partners Fund (gap-fin), который, как ранее сообщил «Чемпионат», занимается сомнительными инвестициями в ставки на спорт. На фото в публикации экс-футболисты Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Андрей Тихонов, Владимир Быстров, Руслан Нигматуллин и экс-пилот Формулы 1 Виталий Петров.

Ханбиков удалил публикацию следующего содержания:

«Познакомил коллег с телевидения, наших экспертов, с крепкими парнями в #набережныечелны.

Друзья, свершилось, к фонду @gafarovandpartners присоединились те, на кого мы равнялись, смотрели, радовались победам и огорчались поражениям в разные годы.

Кто прославлял нашу страну на международной арене: забивая мячи, обгоняя на трассе, ловя не берущиеся удары…… Мощь команда: Аршавин @andrey.arshavin10 Петров @vitaypetrov Быстров @bystrik34 Мостовой @aleksandr_mostovoi_10 Тихонов @andreitikhonov11 Нигматуллин @ruslan_nigmatullin.

Для города #набережныечелны это мегасобытие, которое однозначно войдёт в историю. Дальше больше. Доверяйте профессионалам моим друзьям @ericgafarov @sukhopluev, мы с вами горы свернём, пацаны!!!».

Ханбиков на момент публикации не дал комментариев «Чемпионату».

Фонд соответствует некоторым признакам «финансовых пирамид», которые перечислены на официальном сайте ЦБ РФ:

  • заявленная прибыльность сильно превышает рыночный уровень: при вложении от 100 тыс. рублей на 2 года — 205%, от 1 млн — 402%;
  • на ресурсах фонда нет информации о его финансовом положении и нет понимания, имеет ли организация собственные активы;
  • нет лицензии ФСФР России или Банка России на привлечение денег;
  • нет гарантии, что прибыль участникам выплачивают из дохода от ставок на спорт, а не из денег от других участников.

Кроме того, гарантировать прибыльность ставок на спорт невозможно. При этом Gafarov and Partners Fund не позволяет проверить то, соответствует ли реальности заявленная средняя доходность инвестиций.

Аршавин, Мостовой и Тихонов прорекламировали сомнительные инвестиции в ставки на спорт
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