«Филадельфия» — «Рейнджерс»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020 «Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс».



Ставка: «Филадельфия» забросит минимум 4 шайбы за 2.05.



«Две очень симпатичные команды, которые набрали ход и ведут борьбу за место в плей-офф.



«Филадельфия» — четыре победы в четырёх последних матчах. И не забывайте о репутации «Флайерз», что это домашняя команда в этом сезоне. Матчи на родном стадионе получаются лучше, чем в гостях. 13-3 в Филадельфии в последних 16 матчах.



«Лётчики» идут третьими в Столичном дивизионе (79 в 63) с запасом в пять очков от девятого места на Востоке. Их сосед по дивизиону «Нью-Йорк Рейнджерс», как подводная лодка, всплывает с глубины (74 в 63), имея хорошие шансы на плей-офф. Хотя «Коламбус» (76 в 65) и «Каролину» (74 в 62) ещё надо достать.



«Рейнджерс» — пять побед в последних пяти матчах. И ещё там жжёт напалмом в воротах Александр Георгиев. Правда, в воротах мы, возможно, увидим растерявшего игровую практику Хенрика Лундквиста. Потому что «Рейнджерс» играют на следующий день, а вот «Филадельфия» имела два дня на отдых. И фактор их домашнего стадиона, не забывайте.



2.05 – беру индивидуальный тотал «Флайерз» больше 3,5. Верю, что у себя дома «Филадельфия» забросит от четырёх шайб. Кстати, в последних четырёх матчах «Филли» именно этот тотал и пробивали. Вообще, матч должен получиться зрелищным, от атаки», — сказал Лысенков.



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