«Каролина» — «Колорадо»: ставка Павла Лысенкова на игру НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020 «Каролина Харрикейнз» — «Колорадо Эвеланш».
Ставка: «Колорадо» забросит минимум 3 шайбы за 1.70.
«Когда мы говорим о «Каролине», то в первую очередь смотрим на её вратарей. Джеймс Раймер по-прежнему надолго травмирован. А вот Петр Мразек под вопросом – если он пройдёт протокол на сотрясение мозга, то имеет теоретический шанс выйти в матче. Но у него ещё лёгкое повреждение шеи.
Всё идёт к тому, что ворота «Харрикейнз» будут снова защищать Алекс Неделькович или Антон Форсберг – слабые вратари уровня АХЛ. Лучше бы опять 42 лёдозаливщика из Торонто поставили, было бы больше драйва.
При этом ведь и «Колорадо» потерял основного вратаря – травмирован Филипп Грубауэр. В последних матчах играет Павел Францоуз, и он выглядит совсем неплохо (93,7%). Это его шанс стать первым номером в НХЛ.
Борьба за место в плей-офф – «Колорадо» идёт вторым в Центральном дивизионе (81 в 62) и в плей-офф спокойно попадает. Четыре победы в последних четырёх матчах при девяти заброшенных шайбах. «Каролина» идёт девятой на Востоке и сильно нуждается в очках (74 в 62), опережая «Коламбус» по потерянным (76 в 65).
1.70 – с учётом беды «Каролины» с вратарями я бы взял индивидуальный тотал 2.5 на «Эвеланш», что они забросят от трёх шайб. Да, травмированы Андре Бураковски и Микко Рантанен. Но в целом там есть кому забивать», — сказал Лысенков.
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