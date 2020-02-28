«Крылья Советов» — «Оренбург»: прогноз Егора Титова на встречу РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Оренбург» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: победа «Крыльев Советов» за 2.75.
«Поздравляю всех с возобновлением сезона. Сразу же очень важный матч для «Крыльев Советов» и «Оренбурга», чуть ли не стыковой. Команды занимают 15-е и 14-е места соответственно. Вылет обеим грозит. Ситуация у «Оренбурга» усугубляется уходом главного тренера Федотова. Не знаю, как без него будет работать этот механизм.
Понятно, что у самарцев будет много эмоций. Хочется с победы начать вторую часть сезона, играя дома. Уверен, что болельщик придёт на стадион, Самара — футбольный город. И команду нужно поддержать в сложной ситуации.
Укрепились «Крылья» тоже неплохо. Поповича взяли, который неплохо играл за тот же «Оренбург». Глушенкова взяли в аренду у «Спартака». В общем, готовы самарцы ко второй части чемпионата. «Оренбург» для меня загадка. И ничего положительного от него не жду. Так что поставлю на победу хозяев», — сказал Титов.
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