«Реал Сосьедад» — «Вальядолид»: прогноз Александра Вишневского на игру Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 26-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Реал Сосьедад» — «Вальядолид».
Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 1.55.
«От главного тренера «Ла Реала» Иманола ждут ротации состава с учётом предстоящего полуфинала Кубка Короля. Но матч против «Мирандеса» будет только на пятый день посла игры с «Вальядолидом», так что особой необходимости давать отдых игрокам основы тут не видится. «Реал Сосьедад» находится на расстоянии трёх очков от зоны Лиги чемпионов, и в такой ситуации баскам непозволительно терять очки в домашних матчах против соперников уровня «Вальядолида». Они показывают эффективный и красивый футбол, важных потерь в составе в них нет (кроме давно травмированных Ильярраменди и Льоренте), так что поставлю на победу хозяев поля», — сказал Вишневский.
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