Букмекеры: у «Севильи» и «Ромы» практически равные шансы в 1/8 финала Лиги Европы
Сегодня, 28 февраля, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы. По её итогам «Севилья» сыграет с «Ромой». По оценке букмекеров, шансы команд практически равны.
Поставить на то, что дальше пройдут испанцы, можно с коэффициентом 1.83. Это примерно 53% вероятности. Сделать ставку на то, что в четвертьфинале Лиги Европы сыграют итальянцы, можно за 1.98 (47%).
В 1/16 финала «Севилья» по сумме двух встреч переиграла румынский «ЧФР Клуж». Оба матча завершились вничью, испанцы прошли дальше благодаря голу на чужом поле. «Рома» в первом раунде плей-офф оказалась сильнее бельгийского «Гента» (1:0, 1:1).
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