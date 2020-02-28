КХЛ. «Барыс» — «Металлург Мг»: прогноз «Чемпионата» на результат серии Кубка Гагарина—2020

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на серию «Барыс» — «Металлург» в первом раунде Кубка Гагарина—2020.

Прогноз: проход «Барыса» за 1.84.

«По всем раскладам шансы «Барыса» кажутся заметно выше. Во-первых, ему просто некуда отступать: сборная Казахстана (практически целиком составленная из хоккеистов базового клуба) в начале февраля лишилась шансов попасть на Олимпиаду-2022. Кубок Гагарина — единственный шанс исправиться за этот провал на ближайшее время. Следующего придётся ждать до мая, когда стартует ЧМ-2020 по хоккею.



Во-вторых, «Металлург» — один из самых удобных соперников для коллектива из Нур-Султана в последнее время. За нынешний и предыдущий сезоны команды встречались шесть раз. В пяти случаях победили «барсы», причём лишь однажды они сделали это за пределами основного времени.



А единственная победа «лис» состоялась 29 октября. В тот день подопечные Андрея Скабелки перебросали гостей в полтора раза (38:25), но Станислав Галимов поймал кураж и тащил абсолютно всё. Сейчас Галимова в ММг уже нет, а бригада Кошечкин—Демченко не отличается стабильностью и регулярно допускает ошибки.



Единственный однозначный плюс «Металлурга» — сильное большинство, вот только у «Барыса» пятое меньшинство в КХЛ. Мозякин и Расмуссен наберут свои очки и помогут зацепить один-два матча, но на данном этапе команда Ильи Воробьёва смотрится хуже практически по всем фронтам.



В равных составах у уральцев не получается ровным счётом ничего и никакого прогресса не видно, а дисциплиной и организацией клуб из Казахстана не удивить — там этого добра даже побольше. Кроме того все лидеры в конце февраля получили бонусные выходные и не летали на Дальний Восток. Дополнительный отдых в такой ситуации только поможет.



На наш взгляд, «лисы» не будут статистами, но не более того: отмучаются в пяти-шести поединках, после чего отправятся в отпуск. Букмекеры дают замечательный коэффициент 1.84 на итоговый проход «Барыса». С учётом всех факторов это очень похоже на подарок. Надо проверять».