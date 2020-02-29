«Динамо» — «Спартак»: делайте ставки и получите бонус до 10 000 рублей от ФОНБЕТ

Сегодня, 29 февраля, в 20-м туре РПЛ состоится матч «Динамо» — «Спартак». Встреча начнётся в 16:30 мск.



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«Начиная с сезона-2013/2014 «Динамо» и «Спартак» сыграли друг с другом 11 матчей, все — в РПЛ. На указанном отрезке восемь побед у красно-белых и лишь одна у бело-голубых. Ещё в паре поединков оппоненты поделили очки. Статистика внушительная, но стоит ли на ней акцентировать внимание, учитывая фигуры главных тренеров?



Новиков и Тедеско ещё не встречались в качестве наставников противоборствующих коллективов. В первом круге на «Открытие Арене» «Спартак» и «Динамо» скатали нулевую ничью, Понсе получил красную на 35-й минуте, а на тренерских скамейках сидели Хохлов и Кононов. Для Новикова и Тедеско важно успешно начать вторую часть сезона РПЛ. При удачном развитии событий «Динамо» и «Спартак» могут побороться за шестую строчку и попасть в Лигу Европы. С другой стороны, зона стыковых матчей тоже близко, и это нужно учитывать при выборе стратегии на встречу.



Из-за длительной паузы без соревновательной практики оценить физическое состояние «Динамо» и «Спартака» могут только те, кто находится внутри клубов. На наш взгляд, соперники постараются в первую очередь не проиграть. Новиков и Тедеско не станут рисковать, поэтому за коэффициент 1.77 можно взять ставку «обе забьют — нет».



Тедеско, разумеется, хочет поставить «Спартаку» зрелищный футбол, но в первой части сезона сделать это не удалось. Лишь в одном матче из семи под руководством немца красно-белые и в чужие ворота забили, и в свои пропустили».



Прогноз «Чемпионата»: обе забьют — нет за 1.77. Поставьте на это и получите бонус до 10 000 рублей!