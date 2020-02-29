ЦСКА — «Урал»: прогноз Егора Титова на матч 20-го тура чемпионата России 29 февраля

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Урал» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.15.



«Честно говоря, не ожидаю обилия голов в этой встрече. Возобновляется чемпионат, все прошли сборы и физически готовы очень здорово. Играть всего 11 туров, все готовились, чтобы быть в максимально классной форме уже к старту.



Понятно, что «Урал» не полетит вперёд в этой встрече. Екатеринбуржцы понимают, чем это может быть чревато. Ну и к тому же многие показывали в выездных играх с ЦСКА, как нужно действовать, что делать. У «армейцев» явные проблемы, когда соперник закрывается и обороняется большими силами. «Урал» не должен облегчать задачу ЦСКА.



ЦСКА, конечно, явный фаворит, но уверенности в лёгкой победе «армейцев» у меня нет. Поставлю на то, что второй тайм будет результативнее первого. Пока есть силы, «Урал» будет играть строго и аккуратно. А уже во втором тайме усталость начнёт сказываться. В принципе, и гости могут подловить ЦСКА, который будет раскрываться. Но и сами «армейцы» могут дожать», — сказал Титов.



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