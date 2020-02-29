«Зенит» — «Локомотив»: ставка Дмитрия Шнякина на матч чемпионата России 29 февраля

Известный комментатор Дмитрий Шнякин сделал прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.74.



«На этой неделе множество крутейших футбольных событий: баталии Лиги чемпионов и Лиги Европы, а ещё и долгожданное возвращение Российской Премьер-Лиги. Просто не можем обойти это событие вниманием. Тем более сразу же нас ждёт противостояние между «Зенитом» и «Локомотивом».



Мне кажется, что после большого и довольно длительного зимнего перерыва обеим командам нужно время, чтобы втянуться в игру. Конечно, они друг друга отлично знают. Питерцы и железнодорожники играли в этом сезоне и в матче за Суперкубок России, и в первом круге РПЛ.



К тому же у обеих команд будут отсутствовать основные форварды, которые играли большую часть матчей в первом круге. У «Зенита» получил травму лучший бомбардир команды Артём Дзюба. У «Локомотива» в аренду ушел Фёдор Смолов, который теперь пытается покорить испанскую Примеру.



Плюс ко всему, в первом круге «Локомотив» победил со счетом 1:0. Игра была закрытой. Скорее всего, она и на это раз не обещает быть результативной. Именно поэтому предлагаю крайне простую ставку — тотал меньше 2.5 голов».



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