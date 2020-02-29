«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Владислава Радимова на матч 20-го тура РПЛ 29 февраля

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: победа «Зенита» с форой (–1) за 2.29, «Локомотив» не забьёт за 2.09.
«С «Локомотивом» происходит что-то странное: команда находится всего лишь на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Поговаривают, что в конце сезона клуб расстанется с Сёминым. Кроме того, был отдан в аренду один из лучших нападающих команды. Все это говорит о том, что в клубе не всё в порядке.
Учитывая проблемы «Локомотива», безусловным фаворитом предстоящего матча, конечно, является «Зенит». Питерцы традиционно сильно проводят весеннюю часть чемпионата, у команды очень сбалансированный состав, отличный тренер. Я думаю, что «Зенит» уверенно выиграет в этой встрече, а Локомотив, скорее всего, не сможет даже раз огорчить вратаря хозяев. Кроме того, я почти на сто процентов уверен, что питерцы завоюют золотые медали чемпионата России».
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