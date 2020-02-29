«Динамо» — «Спартак»: прогноз «Чемпионата» на московское дерби в 20-м туре РПЛ

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч «Динамо» — «Спартак» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют — нет за 1.77.



«Начиная с сезона-2013/2014 «Динамо» и «Спартак» сыграли друг с другом 11 матчей, все — в РПЛ. На указанном отрезке восемь побед у красно-белых и лишь одна у бело-голубых. Ещё в паре поединков оппоненты поделили очки. Статистика внушительная, но стоит ли на ней акцентировать внимание, учитывая фигуры главных тренеров?

Новиков и Тедеско ещё не встречались в качестве наставников противоборствующих коллективов. В первом круге на «Открытие Арене» «Спартак» и «Динамо» скатали нулевую ничью, Понсе получил красную на 35-й минуте, а на тренерских скамейках сидели Хохлов и Кононов. Для Новикова и Тедеско важно успешно начать вторую часть сезона РПЛ. При удачном развитии событий «Динамо» и «Спартак» могут побороться за шестую строчку и попасть в Лигу Европы. С другой стороны, зона стыковых матчей тоже близко, и это нужно учитывать при выборе стратегии на встречу.

Из-за длительной паузы без соревновательной практики оценить физическое состояние «Динамо» и «Спартака» могут только те, кто находится внутри клубов. На наш взгляд, соперники постараются в первую очередь не проиграть. Новиков и Тедеско не станут рисковать, поэтому за коэффициент 1.77 можно взять ставку «обе забьют — нет».

Тедеско, разумеется, хочет поставить «Спартаку» зрелищный футбол, но в первой части сезона сделать это не удалось. Лишь в одном матче из семи под руководством немца красно-белые и в чужие ворота забили, и в свои пропустили».

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