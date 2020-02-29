«Хоффенхайм» — «Бавария»: ставка Сергея Кривохарченко на матч немецкой Бундеслиги

Известный комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Бавария» в 24-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Баварии» + ТМ 4.5 мяча за 2.31.



«Мне кажется, что один из самых интересных матчей немецкой Бундеслиги будет сыгран в городе Зинсхайм. Именно там располагается домашний стадион клуба “Хоффенхайм”, где местная команда принимает мюнхенскую “Баварию” — лидера Бундеслиги, главного претендента на чемпионство. Интрига в этом сезоне потрясающая: в Бундеслиге фактически четыре, а может быть даже и пять команд могут побороться за первое место.



“Бавария”, конечно же, главный фаворит, и в этом матче — в том числе, несмотря на то что так или иначе придётся Флику что-то придумывать с составом и как-то ротировать его после важного и тяжелого матча против “Челси”. Кроме того, “Хоффенхайм” — команда очень хорошая, она мне действительно очень нравится, она тактически крайне разнообразна.



Не зря в этом сезоне “Хоффенхайм” уже “Баварию” обыгрывал в первом круге на выезде. Хотя в последнее время вроде бы результаты не такие стабильные, но по-прежнему игра “Хоффенхайма” достаточно хороша. “Хоффенхайм” не играет от обороны даже с грандами, он пытается находить слабые места и их использовать. Мне кажется, что в этой встрече есть небольшая вероятность сенсации, а сенсацией тут станет любой результат, кроме победы “Баварии”.



Но гораздо больше вероятность того, что “Бавария” свои три очка здесь возьмёт. Вспоминая о том, что с “Хоффенхаймом” нельзя расслабляться, вспоминая матч первого круга, вспоминая кубковую встречу между этими командами… Ну и Флик в “Баварии” делает очень неплохую работу. Однако физическая и психологическая усталость может заставить сыграть “Баварию” несколько рациональнее, не так ярко, как обычно.



Я не думаю, что этот матч получился очень результативным. Я бы поставил здесь на победу гостей и общий тотал матча меньше 4.5».



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