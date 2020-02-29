«Ахмат» — «Ростов»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата России 29 февраля

Известный комментатор Михаил Поленов сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Ростов» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: ИТБ 1 мяча «Ростова» за 1.87.
«Мне кажется, что абсолютно бессмысленно сейчас, в первом туре после паузы, смотреть, что было в конце первой половины чемпионата. Сборы и предсезонные матчи дают нам очень мало пищи для анализа, плясать от их результата странно. Я пляшу от другого.
Я пляшу от того, что у “Ростова” все остались. Плюс пришёл Павел Мамаев, который набирает форму, который практически сразу вписался. Наверное, не было больших проблем с тем, чтобы вписаться в игру. Проблемы, наверное, были с тем, чтобы вписаться в форму после всех известных событий в жизни полузащитника. Значит, потенциал “Ростова” в атаке как минимум не ослаб, а может даже, и усилился. Игра в атаке разнообразилась. Мы видим плоды работы Валерия Карпина. Коллектив стал одним из лучших в российском чемпионате за короткий срок, а его потенциал вообще неограничен.
“Ахмат” становится более уязвимым. Атака у “Ростова” на месте, ему есть за что бороться в чемпионате. Вроде как их долги сейчас не нависают так серьёзно, как в конце прошлого года, поэтому я пляшу от статуса фаворита. Конечно, ростовская команда будет бороться за еврокубки, поэтому терять очки с середняками вроде чеченского коллектива им нельзя. Да и вообще лучше начинать год с уверенной ноты. Пусть “Ахмат” и зарекомендовал себя как крепкий клуб, который готов биться даже в те моменты, когда от него этого совсем не ждёшь, но сейчас они выглядят явными аутсайдерами.
Я предлагаю поставить на индивидуальный тотал “Ростова” больше 1 гола в этой игре».
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