«Уотфорд» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Гутцайта на матч 28-го тура чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор и телеведущий Роман Гутцайт дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Уотфорд» — «Ливерпуль».
Ставка: обе забьют за 1.82.
«Совсем недавно “Ливерпуль” чуть не оступился. Команда Клоппа пропустила два мяча от “Вест Хэма”, но в итоге собралась и, по существу, героически добилась победы. Тем самым “красные” повторили рекорд по количеству выигранных матчей в английской Премьер-лиге подряд. Теперь они должны замахнуться на то, чтобы обойти по рекордам “Манчестер Сити”. Может быть, у них это и получится. Не стоит обращать внимание на лигочемпионский матч посреди недели, где мадридский “Атлетико” сенсационно выиграл у “Ливера”. Но не забываем, что это противостояние носит двухматчевый характер, так что ещё ничего не решено.
С другой стороны, “Уотфорд” стал играть намного лучше с приходом Пирсона. Игроки поверили в себя и стали действовать достаточно результативно. Мне кажется, что в этом матче стоит отталкиваться от того, что забьют обе команды. Если помните игру первого круга, а это был самый первый матч Пирсона во главе “Уотфорда”, то даже тогда они создали “Ливерпулю” много проблем, хоть ничего и не смогли добиться. А у себя дома у них будет больше возможностей, так что они просто обязаны довести начатое до конца и забить. Всё-таки время показало, что оборона “Ливера” не прям уж такая бетонная и пробить её вполне реально. А в этом сезоне “Уотфорд” уже выигрывал у “МЮ”, так что им не страшно выходить против фаворита.
Ну а “Ливерпуль” забьёт вообще любому сопернику, если это, конечно, не мадридский “Атлетико”. Мой прогноз: обе забьют».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 29 февраля 2020
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 28 февраля 2020
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:25