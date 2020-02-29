«Уотфорд» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Гутцайта на матч 28-го тура чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор и телеведущий Роман Гутцайт дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Уотфорд» — «Ливерпуль».



Ставка: обе забьют за 1.82.



«Совсем недавно “Ливерпуль” чуть не оступился. Команда Клоппа пропустила два мяча от “Вест Хэма”, но в итоге собралась и, по существу, героически добилась победы. Тем самым “красные” повторили рекорд по количеству выигранных матчей в английской Премьер-лиге подряд. Теперь они должны замахнуться на то, чтобы обойти по рекордам “Манчестер Сити”. Может быть, у них это и получится. Не стоит обращать внимание на лигочемпионский матч посреди недели, где мадридский “Атлетико” сенсационно выиграл у “Ливера”. Но не забываем, что это противостояние носит двухматчевый характер, так что ещё ничего не решено.



С другой стороны, “Уотфорд” стал играть намного лучше с приходом Пирсона. Игроки поверили в себя и стали действовать достаточно результативно. Мне кажется, что в этом матче стоит отталкиваться от того, что забьют обе команды. Если помните игру первого круга, а это был самый первый матч Пирсона во главе “Уотфорда”, то даже тогда они создали “Ливерпулю” много проблем, хоть ничего и не смогли добиться. А у себя дома у них будет больше возможностей, так что они просто обязаны довести начатое до конца и забить. Всё-таки время показало, что оборона “Ливера” не прям уж такая бетонная и пробить её вполне реально. А в этом сезоне “Уотфорд” уже выигрывал у “МЮ”, так что им не страшно выходить против фаворита.



Ну а “Ливерпуль” забьёт вообще любому сопернику, если это, конечно, не мадридский “Атлетико”. Мой прогноз: обе забьют».



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