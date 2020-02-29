«Нью-Йорк Айлендерс» — «Бостон»: прогноз Владимира Дехтярёва на матч НХЛ 29 февраля

Известный спортивный комментатор и бывший ведущий радиостанции «Спорт FM» Владимир Дехтярёв дал прогноз на матч НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Бостон Брюинз».
Ставка: «Бостон» забросит больше 2.5 шайбы за 1.70.
«Бостон» немного сбавил обороты. У команды обнажились проблемы в обороне. Это серьёзная проблема, но «Бостон» уже проходил это в ходе регулярного чемпионата, при этом «Брюинз» остаются всё такими же опасными и мобильными. Думаю, что как раз здесь с атакой проблем не будет.
Что касается «Айлендерс», то у них всё было хорошо в обороне и не очень в атаке. Перед дедлайном «островитяне» усилились. Но именно тем, что они сбавили обороты в обороне, и попытается воспользоваться «Бостон». Это может быть проблемой для «Айлендерс».
Да, матч будет ранний. Эти матчи не всегда бывают результативными. Этот матч начнётся в 21:00 мск, а в США будет 13 часов дня. Это рано и для хоккеистов в том числе. Но надеюсь, что они проснутся и обеспечат нам результат. Обращаясь к ФОНБЕТ, давайте выберем ставку на то, что «Бостон» забросит больше 2.5 шайбы. Уже объяснил почему. Думаю, что «Бостон» должен справиться с этой задачей. У «Айлендерс», повторяю, сейчас есть проблемы в обороне.
Не всегда уверенно играют вратари. Стабильность вратарей, которая была в начале сезона, сейчас несколько утрачена. С другой стороны, в прошлом матче «Айлендерс» сумели остановить «Сент-Луис», у которого в нападении всё очень хорошо, даже лучше, чем у «Бостона».
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