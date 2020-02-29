«Динамо» — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на матч 20-го тура чемпионата России в Москве

Известный комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч «Динамо» — «Спартак» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют за 2.08.



“Динамо” занимает восьмое место, “Спартак” — десятое. Непосредственно перед перерывом “Спартак” сыграл неудачно, ”Динамо”, наоборот, выиграло 2:1 у “Локомотива”, 2:1 — у “Ростова”. “Спартак” набрал вообще всего восемь очков в семи матчах при новом тренере Тедеско. Была большая перестройка на сборах в перерыв между двумя частями чемпионата.



“Спартак” провёл удачно несколько товарищеских матчей. В частности, встреча с “Пахтакором” была за неделю до матча с “Динамо”. “Спартак” выиграл — 4:0. Забивали нападающие, забили Ларссон, Понсе, приобретенный у “крылышек” Соболев, который в 17 матчах чемпионата забил десять мячей. Подчеркиваю, нападающие! В начале турнира в Катаре мячи забивал Мирзов, и даже язвили, что у “Спартака” нет нападающих.



Сейчас другая ситуация. Есть намётки на некую будущую атакующую мощь клуба. Тедеско хорошо работает со стандартами, два мяча “Пахтакору” забили Понсе и Соболев после подачи углового. Единственное, Умяров дисквалифицирован и не примет участия в этой встрече. Потеря для “Спартака”.



“Динамо” играет на своём поле. Новых дух, точнее старый дух нового стадиона “Динамо”, должен сыграть роль. С другой стороны, “Динамо” занимает восьмое место, а по домашним матчам — на 14-м месте. “Динамо” неудачно играет дома со “Спартаком”: в десяти матчах — четыре ничьи и шесть побед “Спартака”. Мой прогноз — в матче “Динамо” — “Спартак” обе команды забьют».



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