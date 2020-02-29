«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Юрия Розанова на матч Российской Премьер-Лиги

Известный комментатор Юрий Розанов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Локомотива» с форой (+1) за 1.71.



«Проигрыш фактически исключит «Локомотив» из чемпионской гонки, хотя в этом отношении все кажется ясным и так. Непонятно, каково физическое состояние команд. Зато известно, что у тех и других есть кадровые проблемы.

Отмечу, «Локомотив» в Питере, как правило, создаёт хозяевам проблемы. Да, это не всегда приносит даже ничью. Но просто «Зениту» бывает довольно редко. Возьму победу гостей с форой».



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