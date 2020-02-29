«Зенит» — «Локомотив»: прогноз «Чемпионата» на матч 20-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Локомотива» с форой (+1) за 1.73.



«Для создания интриги в золотой гонке гостям нужна только победа, но «Локомотив» наверняка ставит более реальные задачи. Третий раз подряд попасть в групповой этап Лиги чемпионов «железнодорожникам» куда важнее с финансовой точки зрения, поэтому коллектив Юрия Сёмина будет держать в уме ничью как приемлемый результат.



Для «Зенита» ничья также не станет катастрофой. У сине-бело-голубых в запасе есть домашние матчи с «Уфой», «Уралом», «Крыльями Советов», «Сочи» и «Оренбургом», поэтому чемпионству петербуржцев может помешать только чудо.



Сергей Семак зарекомендовал себя как прагматичный специалист, для которого результат и выполнение задач важнее яркой и красивой игры. Букмекеры считают явным фаворитом хозяев, что позволяет за коэффициент 1.73 взять «Локомотив» с форой +1. Более рискованные игроки могут проверить Х2 на гостей за 2.36.



«Железнодорожники» — самые неудобные соперники «Зенита» в последние годы. Начиная с сезона-2017/2018 коллектив Юрия Сёмина выиграл у клуба с берегов Невы четыре официальных матча из шести. Сине-бело-голубые одержали лишь одну победу. В первом круге выиграли тоже красно-зелёные».



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«Зенит» — «Локомотив». Прогноз: Сёмин снова создаст проблемы Семаку За шесть последних официальных матчей с «Локомотивом» у «Зенита» лишь одна победа.