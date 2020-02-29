КХЛ. «Авангард» — «Салават Юлаев»: прогноз «Чемпионата» на результат серии Кубка Гагарина

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на серию «Авангард» — «Салават Юлаев» в первом раунде Кубка Гагарина—2020.



Прогноз: тотал больше 5.5 матча за 1.57.



«Вне всяких сомнений главная пара первого раунда Кубка Гагарина. Минус только один — команды встретились слишком рано. «Авангард» гораздо лучше провёл регулярный чемпионат, а также забрал четыре очные встречи из четырёх (дважды — разгромно). То есть вроде как должен идти явным фаворитом.



Но не всё так очевидно. Во-первых, омичи в девяти заключительных матчах гладкого первенства выиграли всего дважды, хотя Боб Хартли говорил о включении режима плей-офф. Впрочем, топ-клубы довольно часто проседают перед началом плей-офф, чтобы выйти на пик формы к главным поединкам.



А вот второй фактор выглядит серьёзнее. Год назад «Салават Юлаев» точно так же паршиво провёл регулярку, точно так же занял шестое место на Востоке и точно так же воспринимался всеми как лакомый кусочек. Результат все помнят: «Металлург» утащил две игры, а «Автомобилист» вообще одну. Уфимцы добрались до финала конференции, где вдоволь потрепали нервы «ястребам».

«Авангард»‎ — «Салават Юлаев»‎. Прогноз: омичи и уфимцы опять начнут с места в карьер Обычно первые матчи серий между «ястребами» и «СЮ» получаются результативными.

Та серия стала как минимум одной из лучших в Кубке Гагарина-2019 (а скорее всего вообще лучшей). И кое-какие предпосылки для интриги имеются. Подопечные Николая Цулыгина неплохо провели заключительные четыре матча, а в последнем «зелёном дерби» смотрелись лучше «Ак Барса».



По крайней мере — в равных составах, поскольку череда удалений (к слову, абсолютно бесспорных) позволила казанцам уйти с 0:2 и даже победить. Лидеры «Салавата» крайне редко напоминали о себе в последние месяцы, но в плей-офф ситуация наверняка изменится. А звено Кадейкина традиционно держит марку.

Единственное, что действительно напрягает — спецбригады. Большинство худо-бедно удалось привести в норму, а вот 17-е место по нейтрализации лишнего рискует выйти боком. Год назад «Авангард» по весне стабильно забивал в неравных составах, с добавлением Вячеслава Войнова угрозы станет только больше.



На наш взгляд, «Авангард» смотрится немного предпочительнее. А так многое зависит от спецбригад: если Цулыгин сумеет хотя бы частично замаскировать проблему, серия рискует получиться огненной. Если нет, чудес Метсолы и озарений лидеров хватит для победы в одном-двух матчах, но не более того».