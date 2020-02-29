«Динамо» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на дерби в матче чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Динамо» — «Спартак».



Ставка: ничья за 3.09.



«Дерби. Кирилл Новиков — против Доменико Тедеско. Очень интересно посмотреть, что же наиграл, наработал Тедеско за месяцы подготовки. Мы видели «Спартак» разным. Видели на турнире в Катаре, который он выиграл. Видели и в последних матчах, например «Пахтокором», где «Спартак» неплохо использовал стандарты, неплохо смотрелся.



Ну и «Динамо» зря времени не теряло. Подписали Николая Комличенко. Плюс играют дома. У «Спартака» это первый матч на «ВТБ-Арене».



На мой взгляд, у команд абсолютно равные шансы. Между ними всего 2 очка в таблице. У «Спартака» впереди наиважнейшая встреча в Кубке России с ЦСКА. И матч с «Динамо» — это тест. Бело-голубым важно не проиграть, чтобы не пропустить «Спартак» в таблице. Динамовцы — восьмые, с Кириллом Новиковым начали за здравие.



Рискну и возьму за хороший коэффициент лобовую ничью. 3,09 дают. Может быть и 0:0, как в матче первого круга, но, возможно, голы и будут. Здесь уже думайте сами».



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