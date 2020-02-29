«Динамо» — «Спартак»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Российской Премьер-Лиги

Комментатор Нобель Арустамян сделал прогноз на матч «Динамо» — «Спартак» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют за 2.00.



«Команды очень мотивированы, особенно «Динамо», так как играет домашний матч со «Спартаком» в Петровском парке впервые за долгие годы. И, зная, как команда готовится к таким матчам, скажу, что это будет особая игра. «Динамо» имеет эмоциональный перевес, это будет хорошая возможность проявить свои качества.



«Спартак» непредсказуем, но это тоже достаточно эмоциональная команда, реагирующая на такие встречи.



И учитывая это, можно ставить на голы в обе стороны. Мне кажется, ошибки в обороне есть и у тех, и у других. Исход сложно предположить, а вот «обе забьют» вполне перспективная ставка».



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