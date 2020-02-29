«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России 29 февраля

Известный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: ТМ 2.5 мяча за 1.71.



«Два последних чемпиона России — «Зенит» и «Локомотив» — сыграют в комфортных условиях на «Газпром-Арене» под крышей. Будет и огромное количество болельщиков, которые соскучились по команде Сергея Семака.



«Зенит» лидирует с огромным отрывом: 10 очков от «Краснодара», от «Ростова», ЦСКА и «Локомотива» — 11 очков. Вряд ли что-то может помешать «Зениту» стать чемпионом. Но матч принципиальный со всех точек зрения.



В чемпионский сезон «Локомотива» он выиграл в Петербурге — 3:0, в прошлом году «Зенит» взял реванш — 5:3. Есть любопытная закономерность: в последних 26 матчах «Зенит» не проигрывал первые таймы «Локомотиву». Можно попробовать сыграть «Зенит» с форой 0 в первом тайме или «Зенит» не проиграет первый тайм. Правда, коэффициент вряд ли будет высоким.



У «Зенита» вроде не будет Дзюбы и Азмуна. Но Семак всё равно что-то придумает с таким мощным подбором игроков. Отрыв в чемпионате не должен сильно расслаблять «Зенит», но и напрягать тоже. Такой отрыв вряд ли отыгрывается за 11 туров.



«Зениту» важно не проиграть. Игра будет закрытой, сдержанной. «Локомотив» без Антона Миранчука и Смолова остался только с Эдером. Да, португалец забил три мяча «Чайке». Но где «Чайка» и где «Зенит». Голов будет не много. За 1.71 сыграю тотал меньше 2,5 мяча».



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