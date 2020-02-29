«Реал Мадрид» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 26-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Реал Мадрид» — «Барселона».



Ставка: обе забьют за 1.55, гол в каждом тайме за 1.55, гол после 76-й минуты за 1.80.



«В последнем матче Лиги чемпионов, с «Наполи», «Барселона» показала: когда на табло 1:1, она не претендует на большее. В Неаполе «Барса» не неслась вперёд, показывая, что 1:1 вполне достаточно.



Кике Сетьен хорошо играет на «Сантьяго Бернабеу». Он выиграл два последних матча на «Бернабеу» в качестве главного тренера «Бетиса». С «Лас-Пальмасом» на «Бернабеу» тоже играл удачно.



Мадрид будет супермотивирован. Рамос сказал, что это главная встреча сезона. Это и так очевидно. Думаю, что «Реал» сыграет лучше, чем с «Манчестер Сити», потому что в строй вернется Тони Кроос. В матчах плей-офф Лиги чемпионов Зидан всегда ставил Крооса в стартовом составе. С «Манчестером» он даже не вышел на замену. Это была потеря и для командной игры, и для стандартных положений, большинство из которых разыгрывает Кроос. Отмечу, те 8 минут, за которые «Реал» провалил матч, начались после выхода на замену Гарета Бэйла.



В любом случае, Кроос сделает Мадрид сильнее. К сожалению, отсутствует Азар. Но «Реал» будет биться изо всех сил. Думаю, игра будет острой и результативной. 0:0 в первом круге — экстраординарное событие для «класико». Это была первая нулевая ничья с 2002 года, когда в Луиша Фигу летела свиная голова и бутылка рома. С тех пор в «класико» всегда были голы. Ставка «обе забьют» всегда играла в «класико». Мне кажется, сыграет и сейчас. Думаю, будет богатый на события матч: много фолов, карточек и голов.



Не тот случай, когда команды будут отстаивать ничью. Все будут играть на победу. Привлекает ставка «обе забьют». Можно увеличить коэффициент, добавив тотал больше 2,5 мяча, но не буду этого делать. «Барселона» в Неаполе играла на удержание счёта, и это заставляет поверить, что может так же сыграть и в Мадриде. 1:1 и 2:2 «Барсу» устраивает в «класико» — это даёт преимущество в личных встречах и позволяет сохранить преимущество в 2 очка. Напомню, в последних двух турах Мадрид потерял 5 очков.



Интересная ставка и на то, что голы будут забиты в обоих таймах. Тотал обоих таймов больше полугола и в первом, и во втором. На это коэффициент — 1,55, как и обе забьют. Голы будут, матч будет результативным.



Третья ставка уже с серьёзным коэффициентом 1,80 — гол после 76-й минуты. Невозможно, чтобы на табло был счёт, который устраивает обе команды. Кого-то он точно не устроит. Какая-то из команд будет идти вперёд, играть ва-банк, оставлять больше свободных зон, больше давать шансов сопернику на контратаку. В концовке будет качельная игра, вероятность голов на последней минуте высока».



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