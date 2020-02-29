КХЛ. «Йокерит» — «Локомотив»: прогноз «Чемпионата» на результат серии Кубка Гагарина

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на серию «Йокерит» — «Локомотив» в первом раунде Кубка Гагарина — 2020.



Прогноз: проход «Локомотива» за 2.10.



«Чертовски интересная пара. «Йокерит» великолепно провёл регулярный сезон. Грамотная и обученная команда, играет и даёт играть сопернику. Ровное нападение (184 гола в 62 матчах, то есть почти по три штуки в матче — больше только у ЦСКА), отличный вратарь Янис Калниньш.



А ещё — лучший снайпер КХЛ среди защитников Микко Лехтонен (17+32 = 49 очков). Классно видит площадку, очень опасен в большинстве и без раздумий поливает от синей линии. И дивные спецбригады: 22,6% реализации лишнего — второй результат в КХЛ после ЦСКА. Меньшинство хромает (81,7%), но у «Локомотива» оно ещё хуже.



Вроде бы с такими исходными данными и преимуществом своей площадки «шуты» должны считаться явным фаворитом. Но есть подвох. Ярославцы напрочь завалили старт сезона, быстро сменили тренера и не сразу пришли в себя. Зато с середины октября результаты поползли вверх, а количество по-настоящему провальных матчей с того времени можно пересчитать по пальцам.

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Соперники знают друг друга вдоль и поперёк, успели встретиться шесть раз с начала сезона. В первом случае (при Крэйге Мактавише, в сентябре) «железнодорожники» проиграли по всем статьям, а потом одержали четыре победы при единственном поражении, да и то в овертайме (3:4 ОТ), пусть и при игровом преимуществе финнов.



Большинство у подопечных Майка Пелино достойное, да и фактор чужой площадки, похоже, их не пугает. «Локомотив» одержал четыре победы в пяти последних матчах в Хельсинки, а в нынешнем сезоне вообще выиграл во всех трёх случаях. Лёгкой жизни у «шутов» точно не предвидится.



Напрягает только проблема на последнем рубеже. Илья Коновалов и Александр Лазушин не отличаются стабильностью в этом сезоне и регулярно допускают ошибки, а талантливому Даниилу Исаеву игровой практики толком не досталось. В плей-офф он появится на льду только в случае форс-мажора.



Следовательно, многое зависит от действий вратарей «Локомотива». Если сыграют на уровне, российский клуб получит хорошие шансы на выход во второй раунд. В противном случае зацепиться будет сложно, поскольку Калниньш явно не читал Набокова и не увлекается «бабочками».