«Реал» — «Барселона»: дай точный прогноз — получи бонус 500 рублей!
Сегодня, 1 марта, «Реал» и «Барселона» сыграют в матче 26-го тура чемпионата Испании сезона-2019/2020. Смотреть прямую видеотрансляцию игры можно будет на Первом канале с 23:00 мск. А ещё можно получить бонус от ФОНБЕТ, нужно только верно предсказать победителя встречи!
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