«Реал» — «Барселона»: прогноз «Чемпионата» на «класико»

Сегодня, 1 марта, «Реал» и «Барселона» сыграют в матче 26-го тура чемпионата Испании сезона-2019/2020. Смотреть прямую видеотрансляцию игры можно будет на Первом канале с 23:00 мск.



Прогноз «Чемпионата»: победа «Барселоны» за 3.13.



Коэффициенты на матч «Реал» — «Барселона» вызывают недоумение. Букмекеры отдают предпочтение хозяевам, хотя у «сливочных» есть только один формальный козырь: поединок пройдёт на «Сантьяго Бернабеу». Все остальные аргументы говорят в пользу каталонцев, да и место встречи не даёт команде Зинедина Зидана никаких преимуществ.



«Реал» проиграл три предыдущих «эль класико» на «Сантьяго Бернабеу» с общим счётом 0:7. У «Барселоны» лишний день отдыха и два очка форы в Примере. У «сливочных» только одна победа за пять последних матчей во всех турнирах и ужасные результаты на своём поле.



Команда Зинедина Зидана получила дома не только 1:2 от «Манчестер Сити», но ещё и 3:4 от «Реала Сосьедад» и сыграла вничью (2:2) с «Сельтой» Фёдора Смолова. В предстоящем поединке перспективно смотрится победа «Барселоны» за коэффициент 3.13.



История личных встреч на «Сантьяго Бернабеу», текущая форма «Реала», проблемы «сливочных» в обороне, лишний день отдыха у «Барселоны» — всё это аргументы в пользу гостей. Коэффициент на сине-гранатовых превышает 3.00, поэтому ставка похожа на валуй.

«Реал» — «Барселона». Прогноз: проверяем коэффициент 61.00 в «эль класико» Месси и Рамос напомнят миру о своих качествах. Один выдаст великий матч, а другой продолжит бить рекорды по удалениям.