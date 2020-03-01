«Барыс» — «Металлург» Мг: прогноз Владимира Дехтярёва на матч плей-офф КХЛ 1 марта

Известный спортивный комментатор и бывший ведущий радиостанции «Спорт FM» Владимир Дехтярёв дал прогноз на 1-й матч серии 1-го раунда плей-офф Кубка Гагарина «Барыс» — «Металлург» Мг.



Ставка: «Барыс» не проиграет и забросит больше 2.5 шайбы за 2.40.



«Давайте сразу обратимся к ФОНБЕТ. У нас плей-офф, где есть либо победитель, либо проигравший, ничейных результатов быть не может. Да, есть основное время, но это всё лирика.



На эту встречу хотел бы вам предложить интересную ставку, а именно то, что «Барыс» не проиграет и забьёт не меньше чем 2,5 шайбы. Интересная ставка. Я бы вам советовал выбрать что-то подобное. Объясню почему.



Во-первых, у «Магнитки» не очень всё хорошо в этом сезоне в защите. Вратари не выручают, оборона почти в каждом матче даёт сбой. Всё время случаются ошибки, после которых шайба влетает в ворота «Магнитки». Поэтому здесь «Барыс», как системная команда, которая умеет играть по указанию тренера, тем более у себя дома, должен побеждать. Поэтому и делаем ставку на то, что «Барыс» не проиграет в основное время и забросит больше 2,5 шайбы.



Сразу делаем ставку на второй матч. Тут я тоже думаю, что «Барыс» своё не упустит, и потому сделаем ставку на то, что «Барыс» забросит больше 2,5 шайбы. Почему? «Барыс» интересен в атаке, может быть, не совсем вариативен, может быть, не всегда хватает хороших комбинаций, но, на мой взгляд, «Барыс» интересней смотрится в плане созидания. У «Магнитки» с этим не всё хорошо, а если добавить ещё и проблемы в обороне, то всё это даст о себе знать. Именно поэтому и предлагаю сделать ставку на то, что «Барыс» забросит больше 2,5 шайбы».



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