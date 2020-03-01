«Авангард» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина — 2020

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 1-матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Авангард» — «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Авангарда» за 1.97.



«Мало того что у «Салавата» не заладился сезон, так он ещё на первой же стадии плей-офф прямиком угодил на «Авангард». А ведь наверняка уфимцы нацеливались на товарищей из солнечного Казахстана, которые по целому ряду причин виделись юлаевцам более «съедобными». Нет, понятное дело, лёгкой прогулки уфимцам в плей-офф в любом случае никто не обещал, в своём нынешнем состоянии они могли бы и с «Куньлунем» забуксовать. Но «Авангард» по своему нынешнему стилю игры выглядит для «Салавата» практически приговором. Как бы ещё не моментальным.



Статистика личных встреч, которая в момент начала плей-офф сразу же теряет всю актуальность, оставаясь в разряде тех знаний, которые неплохо бы получить, но можно свободно обойтись и без них, даже она предсказывает торжественные похороны «Салавата». В двух последних регулярных сезонах «собутыльники» по дивизиону Чернышева играли восемь раз – и семь раз побеждал «Авангард». В том числе все четыре раза в завершившемся чемпионате. В прошлогоднем финале Востока уфимцев вынесли практически по фанфары – 4-2.



В чём можно не сомневаться, так это в том, что «Салават», который в двух первых матчах серии будет гостем, начнёт вязать «ястребов» по рукам и ногам. В меру сил и возможностей. И будет большой уфимской удачей, если таким способом доиграется до овертаймов. Потому что в овертайме, особенно бесконечном, случается всякое. Но, скорее всего, «Авангард», при всех своих нынешних «расколбасах», до этого не допустит. А сумеет в первом матче выиграть, пусть и с минимальным счётом, но в основное время.



А потом заберёт всю серию со счётом 4-1. И второй раз в Уфу не поедет», — сказал Лебедев.



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