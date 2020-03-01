«Реал Мадрид» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на «класико» 1 марта 2020 года

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 26-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Реал Мадрид» — «Барселона».



Ставка: победа «Реала» за 2.16.



«У «Реала» в последнее время вырисовывается проблема: во вторых таймах команда теряет концентрацию и в итоге своё недобирает. Это было и с «Леванте», и сейчас — с «Сити». Это может стать неприятной традицией, трендом. Матч на «Бернабеу с «Барселоной» — это хороший способ посрамить всех скептиков, которые считают, что «Реал» сейчас в кризисе.



А мне кажется, что в кризисе сейчас как раз находится «Барселона». Идеи Кики Сетьена пока не находят правильного понимания. Ну выиграли у «Эйбара» благодаря покеру Месси, но и без Сетьена они бы выиграли. «Барселона» не впечатляет. У неё большие кадровые проблемы. Отсутствуют два основных фланговых защитника, нет Дембеле и Луиса Суареса. Брайтвайт вроде бы неплохо сыграл с «Эйбаром», но как он сыграет против «Реала», я затрудняюсь сказать.



На «класико» всегда сложно давать какой-то однозначный прогноз. Даёшь «обе забьют», а они на «Камп Ноу» впервые за последние 20 лет играют со счётом 0:0. Поэтому здесь наши ожидания — это наши ожидания. Произойти может всё что угодно, но взвесив все за и против, а также видя, как обе команды играют в последних матчах, я все же считаю, что на «Камп Ноу» «Реал» выглядел интересней.



Считаю, что сейчас «Реал» более сыгран и более футболен, если так можно сказать. «Барселона» находится в поиске. Гризманн выпадает, Артур только после травмы, Ракитич мыслями уже не в «Барселоне». В центре обороны по-прежнему проблемы. Тер Штеген не всегда готов выручать. «Реал» просто структурнее и правильнее на данный момент.



Поэтому мой прогноз на это «класико» — чистая победа «Реала». Обратите внимание, что даже букмекеры — а это зеркало состояния команд — считают, что «Реал» по линии является фаворитом. Здесь я букмекеров поддержу, поэтому и прогнозирую его победу».



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