«Атлетик» Бильбао — «Вильярреал»: прогноз Жорди Гратакоса на матч испанской Примеры

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 26-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Атлетик Бильбао» — «Вильярреал».



Ставка: победа «Атлетика» в один мяч за 4.25.



«Атлетик» расположился в середине таблицы, а «Вильярреал» на седьмом месте. «Жёлтой субмарине» важно закончить сезон в еврокубках, для них это будет большой мотивацией на следующий год, да и призовые никто не отменял.



Баски проиграли последние две игры, поэтому на домашнем стадионе им очень важно победить. У них ещё возможен финал Кубка Испании, этого не стоит забывать. «Атлетик» в этом сезоне способен на многое.



«Вильярреал» играет очень динамично, хорошо владеет мячом и предпочитает делать много передач. Важный матч для обеих команд, и всё может решить фактор домашнего поля. Вряд ли приходится рассчитывать на голевую феерию, но для меня фаворитом с небольшим преимуществом является клуб из Бильбао».



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