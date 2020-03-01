«Реал» — «Барселона»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Испании 1 марта

Известный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 26-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Реал Мадрид» — «Барселона».



Ставка: ничья за 3.69, тотал меньше 2.5 мяча за 2.34.



«Это один из самых сложных для прогноза матчей из серии «класико» за последние годы. У обоих клубов есть свои проблемы, притом вполне конкретные: нет привычной, яркой игры на данном отрезке сезона. Поэтому здесь всё будет крайне непредсказуемо.



Мне кажется, что команды будут играть достаточно аккуратно, понимая все риски и оглядываясь на свои ворота. Моя первая ставка — ничья, вторая — тотал меньше 2.5 гола».



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