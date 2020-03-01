СКА — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина — 2020 1 марта

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина СКА — «Витязь».



Ставка: победа СКА с форой (–1.5) за 1.75.



«У нас на повестке дня избиение младенцев, или четвертьфинальная серия Западной конференции СКА – «Витязь». Нет, это, конечно, не такое избиение младенцев, как ЦСКА – «Торпедо», где нижегородцам лучше застрелиться самим, чтобы не мучить ни себя, ни своих болельщиков. Но и у «Витязя» в противостоянии со СКА шансов не сильно больше. Скорее, можно сформулировать так: шансов на одну-единственную победу в серии у «Витязя» всё-таки больше, чем у «Торпедо».



Откуда возьмутся эти шансы? Прежде всего оттуда, что «олигархи» должны в любом турнире раскачиваться. Ну на роду у них это написано! Не принято у солидной команды сразу взять и всё выиграть. Кроме того, наука гласит, что вышестоящей команде со всех сторон идеально в серии до четырёх побед решать всё в пяти матчах. То есть один матч, как ни крути, но придётся проиграть, и это обычно бывает либо самый первый, либо уже при счете 3-0.



Поскольку у СКА на данный момент имеется в закромах действующая серия из двенадцати побед, а у «Витязя» в закромах, наоборот, мышь повесилась, то как-то не верится, что питерцы начнут плей-офф вот так прямо с домашнего поражения. Видится, что оба домашних матча они с разной степенью успешности возьмут. Причём какой-то один, скорее всего, достаточно крупно, а во втором «Витязь» упрётся, но и это его не спасёт — питерские «черти» не просто хорошо, а очень хорошо играют овертаймы.



То есть поиметь «Витязю» что-нибудь в Северной Пальмире, кроме геморроя, вряд ли удастся. И только при счете в серии 2-0 армейцы позволят себе слегка расслабиться. Но, во-первых, не более чем один раз, а во-вторых, уже не дома. Но об этом мы будем говорить подробно в следующий раз, перед третьим матчем, когда, думается, всё уже будет ясно».



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