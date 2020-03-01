«Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон»: ставка Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Тоттенхэм Хотспур» — «Вулверхэмптон».



Ставка: «Вулверхэмптон» не проиграет за 1.55, обе забьют за 1.90.



«Вулверхэмптон» не пропускал в трёх последних матчах, хотя встречался с «Лестером» и «Манчестер Юнайтед». Если брать четыре последние встречи команды в АПЛ, то она дала две пробоины. Стоит добавить, что играла ещё и с «Ливерпулем». У «волков» всё в порядке и в обороне, и в атаке.



А вот «Тоттенхэм» — это команда, которая играет нестабильно, но зрелищно. Она может обыграть «Манчестер Сити» дома, но уступить «Челси» в гостях. Хотя выезд это достаточно условный — обе команды базируются в Лондоне.



Встречаются клубы — соседи по турнирной таблице. Их разделяет всего одно очко. В случае победы «Вулверхэмптон» может приблизиться к зоне Лиги чемпионов, что ещё недавно казалось совершенно невозможным.



Я попробую поставить на то, что матч получится верховым и обе команды забьют, потому что последние очные встречи этих клубов были яркими. Мне нравится также вариант «Вулверхэмптон» не проиграет».



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