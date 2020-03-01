«РБ Лейпциг» — «Байер»: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Германии

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев дал прогноз на матч 24-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «РБ Лейпциг» — «Байер».



Ставка: «РБ Лейпциг» победит и ТБ 2.5 мяча за 1.80.



«Байер» набрал шикарную форму, но и «Лейпциг» не дремлет. Это битва за место в Лиге чемпионов, а для «Байера» вовсе открываются перспективы первого в истории чемпионства. Конечно, добраться до «Баварии» будет сложно, но это шанс закрепиться в четвёрке.



«Лейпциг» и «Байер» сейчас достаточно хороши, но игра «быков» выглядит более цельной. Ещё и матч будет для них домашним. Предположу, что победная серия «Байера» прервётся. «Лейпциг» просто сильнее. Думаю, он выиграет. Мне кажется также, что матч получится верховым».



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